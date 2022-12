Sacchetti per gli adulti e palloncini per i bambini: Salerno Pulita in piazza domenica

Salerno Pulita di nuovo in piazza, domenica 18 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in piazza Caduti di Brescia, a Pastena. Presso il gazebo, saranno consegnati a ciascun utente 25 sacchetti da carta per la raccolta di carta e cartoncino. La distribuzione procederà fino all’esaurimento della scorta, per un totale di 15mila sacchetti.

Contemporaneamente, sempre dalle ore 9 alle 12.30, per allietare l’attesa dei più piccoli per l’arrivo di Babbo Natale e della Befana, ci saranno laboratori di animazione per bambini e la consegna di palloncini e pop-corn.