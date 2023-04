Isola ecologica itinerante e distribuzione sacchetti: oltre 800 cittadini all'iniziativa di Salerno Pulita

Oltre 800 salernitani, stamattina, si sono recati all'isola ecologica itinerante di Salerno Pulita che ha fatto tappa a Torrione, in Piazza Santelmo. Quasi tutti muniti delle card, inviate nelle scorse settimane, i cittadini hanno potuto ritirare il kit di buste per la raccolta differenziata. In molti, approfittando dell'occasione, hanno anche conferito piccoli raee e diversi litri di olio vegetale esausto.

