Tensioni a Salerno Pulita per le assunzioni dei facilitatori, parlano Bennet e Natella

“In merito alla protesta messa in atto da alcuni facilitatori, venerdì mattina nella sede di Salerno Pulita, si ribadisce che la società partecipata del Comune, che ha in affidamento il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti, non si lascerà intimidire da chicchessia".

Lo ha confermato "Dispiace che per il comportamento di pochi facinorosi si sia dovuto interrompere il rappoVincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita Spa.rto di collaborazione con le associazioni di volontariato, a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi nell’attività di sensibilizzazione degli utenti in vista dell’entrata in vigore del nuovo piano di raccolta differenziata che, come è noto, prenderà il via il prossimo 18 luglio con la raccolta dei rifiuti conferiti già a partire dalla sera del 17. - continua l'amministratore unico- Si chiarisce, al fine di evitare il perpetuarsi di equivoci, che Salerno Pulita non procederà ad alcuna assunzione di personale. La procedura in atto riguarda, invece, la fornitura di un servizio da parte di una società di somministrazione di lavoro interinale, a tempo determinato". Come precisato da Bennet, "il contratto stipulato con la società, scelta da Salerno Pulita confrontando i preventivi e optando per quello più conveniente economicamente, prevede che la somministrazione di lavoro finirà per alcuni il 5 settembre e per altri il 22 settembre, ovvero in concomitanza del termine dell’emergenza per la quale è stata attivata la procedura: cioè garantire al personale dipendente di Salerno Pulita di poter fruire delle ferie estive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Salerno Pulita non ha avuto alcun ruolo nella selezione del personale (22 persone a 24 ore settimanali e 4 a 18 ore), che è stata fatta dalla società di lavoro interinale che, a sua volta, benché non ne avesse l’obbligo, ha proceduto a pubblicare sulle piattaforme informatiche di settore l’annuncio della selezione". Tale prestazione di lavoro non farà maturare alcun diritto di assunzione negli organici di Salerno Pulite alle persone interessate.

Le scuse ai sindacati

Ci si scusa con le organizzazioni sindacali che non sono state preventivamente avvisate del ricorso a questa procedura, ma sono giorni di intensa attività non solo per l’imminente avvio del nuovo piano di raccolta differenziata, ma anche per l’incessante attività di contrasto agli errati conferimenti che ci vede impegnati giorno e notte, in sinergia con la polizia municipale, cui va il nostro ringraziamento, per sanzionare chi attenta al decoro della nostra città. E’ in corso anche una capillare azione di sensibilizzazione, con incontri quotidiani, delle grandi utenze: dai mercati agli ospedali, dai lidi balneari agli uffici pubblici, e siamo fiduciosi che con l’impegno di tutti sarà possibile raggiungere l’obiettivo che ciascuno di noi, senza distinzioni di sorta, si augura per Salerno: una città più pulita, sensibile alle problematiche ambientali, che sappia conferire correttamente i propri rifiuti ed avviarli al riciclo. A partire da venerdì prossimo, poi, partirà un nuovo servizio di pulizia serale nella cosiddetta “Zona Movida”, per garantire una città più accogliente a chi ci vive e ci lavora e ai turisti che vengono a Salerno. Tutti servizi, ordinari, stagionali e straordinari che non possono essere garantiti con efficacia ed efficienza con il personale in ferie

Sulla vicenda della protesta è intervenuto anche l’assessore comunale all’Ambiente Massimiliano Natella: “C’è piena fiducia nell’operato dell’amministratore unico per il rispetto della norma che governa le procedure messe in campo. E’ obiettivo comune – ha sottolineato l’assessore - garantire i servizi ed attuare un miglioramento in un momento in cui, con la stagione delle ferie, si può inevitabilmente avere qualche criticità. Ritengo indispensabile concentrarsi sugli obiettivi facendo ulteriormente ricorso a condivisione e trasparenza evitando strumentalizzazioni”.

Pecoraro (M5S) all'attacco

"In un momento storico economicamente drammatico come quello che stiamo attraversando a livello nazionale e locale, chi amministra e occupa ruoli apicali in comparti chiave dell’amministrazione pubblica non può permettersi atteggiamenti e dichiarazioni superficiali e provocatorie, utili solo ad ingenerare una guerra tra poveri”. Lo denuncia la consigliera comunale di Salerno Claudia Pecoraro (M5S). "Il bando per l’assunzione a tempo determinato delle 25 unità operative per la Salerno Pulita va bloccato. - incalza la consigliera - Senza condizioni, senza tentennamenti, senza finti moralismi e tentativi (neanche troppo velati) di ritorsione nei confronti di chi ha protestato perché ha ritenuto di vedere violato un principio cardine dell’azione amministrativa e delle procedure di selezione del personale in una società partecipata dal Comune di Salerno per il 99% delle quote: la trasparenza. Perché ciò che forse a qualche amministratore sfugge non è tanto la legittimità o meno del ritenere esistente una sorta di diritto di prelazione lavorativo, quanto la totale ed assoluta mancanza di trasparenza nella procedura. La trasparenza, questa sconosciuta, che avrebbe imposto il coinvolgimento dei sindacati di base nella procedura e nella scelta dei criteri di selezione ed un bando ampiamente condiviso e pubblicizzato, la cui pubblicazione durasse più di 4 giorni".

