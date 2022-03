Salerno Pulita interviene per bonificare via De Angelis: soddisfatto il Codacons

In più di un’occasione, anche grazie alle segnalazioni di numerosi cittadini, il Codacons ha denunciato le condizioni di incuria e scarsa igiene di strade e marciapiedi a Salerno, sollecitando piu? volte l’Amministrazione comunale ad intervenire. In via Carmine, in modo particolare, i cittadini hanno spesso lamentato la presenza nel quartiere di topi e blatte, ma anche la scarsita? di cestini per la raccolta dei rifiuti.

La pulizia

Ma, nelle ultime ore, un passo avanti è stato compiuto: nella giornata di ieri, infatti, il Codacons ha contattato la societa? Salerno Pulita affinchè provvedesse ad una pulizia piu? accurata della strada in via M. de Angelis – dove tra l’altro si trova la sede dell’Associazione – area gia? sgombra dalle automobili in seguito ad un lavoro di manutenzione delle caditoie stradali (sempre ieri). L’intervento e? stato prontamente eseguito nella giornata di oggi da Salerno Pulita, che ha liberato la strada da ogni tipo di rifiuto, come dimostrano anche le fotografie allegate.

Il commento

Soddisfatto il vicesegretario nazionale del Codacons Matteo Marchetti: “In questa settimana si prende atto che nella zona e? stata rifatta la segnaletica stradale bassa, sono state pulite le caditoie, e? stato fatto un corretto spazzamento, ma da ora si provveda a ripulire e derattizzare il quartiere Carmine con maggiore frequenza. Colgo inoltre l’occasione per invitare i cittadini ad un maggiore senso di responsabilita? e a non gettare carte e rifiuti per terra, ma anche a segnalare episodi di degrado, in modo da contribuire tutti al mantenimento della pulizia nelle strade cittadine”.