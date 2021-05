Salerno, ripulita la storica fontana di Largo Abate Conforti

Il Comune e la Salerno Sistemi hanno completato un approfondito intervento di pulizia della fontana di Largo Abate Conforti. L'intervento ha riguardato i gradoni, la vasca monumentale, la coppa ed i quattro delfini dai quali sgorgano getti d'acqua freschissima. La fontana è tra le più belle del centro storico cittadino, situata sull'asse collinare che garantiva il rifornimento idrico alla città nei secoli scorsi. Sorge innanzi al Complesso Monumentale di Santa Sofia.

Il monumento

Quella di Largo Abate Conforti è una fontana molto amata dai salernitani e dai visitatori in un angolo estremamente suggestivo del cuore antico della città. Questo intervento del Comune e di Salerno Sistemi ripristina la bellezza della fontana e migliora il decoro urbanistico della piazza che ospita anche il Convitto Nazionale e l'Archivio Storico. La pulizia della fontana di Largo Abate Conforti rientra in un più vasto programma che si svilupperà nei prossimi mesi per garantire la pulizia delle altre fontane storiche e monumentali della città.

Gallery