Salerno Pulita: pulizia straordinaria di via Cucciniello, Casa Manzo e via delle Ginestre

Continua l’attività di pulizia straordinaria nei quartieri effettuata, su indicazione del Comune, da Salerno Pulita con l’impiego delle nuove spazzatrici, di operatori ecologici e furgoni per il trasporto dei rifiuti. Dopo quella di martedì scorso a Sala Abbagnano, lunedì sarà la volta di via Pellegrino Cucciniello e mercoledì toccherà a via delle Ginestre e a Casa Manzo. Il comando di polizia municipale ha già provveduto ad installare l’opportuna segnaletica per il divieto di sosta e di rimozione forzata dei veicoli

L'avviso

In via Pellegrino Cucciniello (l’area di parcheggio, alle spalle di via Irno, all’altezza del passaggio a livello) lunedì 18 gennaio è istituito il divieto di sosta e di fermata delle auto dalle ore 7 fino al termine delle operazioni previsto in mattinata. A Casa Manzo e in via delle Ginestre il divieto di sosta e di fermata degli autoveicoli, per consentire l’impiego delle spazzatrici, scatterà invece mercoledì 20 gennaio sempre alle ore 7 e proseguirà fino al termine della pulizia straordinaria. Ad entrambi gli interventi saranno presenti il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore Angelo Caramanno.