Salerno, parte la raccolta solidale dell'Anva nei mercati rionali

L’Anva-Confesercenti Provinciale di Salerno, raccogliendo l’invito della Prefettura e dell’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con la Caritas, guidata da don Marco Russo, realizza il progetto “Il Mercato della Solidarietà”. Il presidente Aniello Ciro Pietrofesa afferma: “La nostra categoria ha risposto in maniera compatta alla sollecitazione del Prefetto, Francesco Russo e dell’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi. Tanto che ogni banco alimentare assicurerà una propria donazione nei mercoledì, giorni di raccolta”.

L’iniziativa

Mercoledì 23 e 30 dicembre i salernitani potranno recarsi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso i mercati rionali di Pastena (via De Crescenzo), Torrione (via Robertelli) e del centro città (piazza Casalbore). Lì potranno acquistare dai banchi e depositare presso i punti di raccolta gli alimenti di ortofrutta e generi alimentari. Saranno accettati anche alimenti comprati in altri negozi nelle vicinanze dei mercati. Tutto quanto sarà indirizzato, e quindi devoluto, dalla Caritas alle famiglie bisognose. “Ricordo che le aree mercatali sono luoghi sicuri” ricorda Pietrofesa. L’Anva indica anche gli alimenti che meglio rispondono a quest’esigenza solidale: verdura (insalata, broccoli, cicorie, spinaci, cipolle, melanzane, zucchine, zucca, ecc...); frutta (mele, pere, arance, mandarini, frutta secca, ecc...); alimenti in scatola (pelati, tonno, fagioli, piselli, lenticchie, riso, ceci, pasta); alimenti per bambini (latte a lunga conservazione, biscotti, merendine, vasetti di nutella, marmellata, ecc...); dolci (panettoni, pandori, spumanti, mustacciuoli). Nelle aree mercatali saranno presenti dei gazebo messi a disposizione dall'assessore al Commercio di Salerno Dario Loffredo. Presenti i volontari della Caritas diocesana.