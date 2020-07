Prima la lite e poi l'accoltellamento: giovane trasportato al "Ruggi"

Momenti di tensione, nella tarda serata di ieri, in via Posidonia a Salerno, dove un ragazzo di 23 anni è stato prima picchiato con calci e pugni e poi colpito con una coltellata per motivi in corso di accertamento. L'aggressione si è verificata, intorno alle 23.30, nei pressi di Piazza Giancamillo Gloriosi a Torrione, molto frequentata soprattutto la sera da comitive di adolescenti.

I soccorsi

Il giovane, che pare fosse in compagnia della fidanzata, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria "Ruggi d'Aragona" per una ferita alla testa ed altre contusioni. Immediato l'intervento sul posto anche dei carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza di alcuni passanti che hanno assistito alla violenta aggressione. Le indagini proseguono per risalire all'autore(autori) dell'accoltellamento.