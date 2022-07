Preso a coltellate per una ragazza a Mercatello: giovane ricoverato in ospedale

Paura, la scorsa notte, nel quartiere Mercatello a Salerno, dove un ragazzo è stato accoltellato da una persona per motivi in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, i due, prima dell’aggressione, avvenuta in via Leucosia, avrebbero litigato per una ragazza.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto il giovane al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dal personale sanitario. L’accaduto è stato segnalato alla Polizia di Stato che ha effettuato i primi rilievi sul luogo dell’accoltellamento ed ascoltato le testimonianze dei presenti. Le indagini sono tuttora in corso.