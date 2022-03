Morto in casa a 32 anni, il giallo e l'autopsia per chiarire le case del decesso

Solo l'autopsia chiarirà le cause della morte di un ragazzo di 32 anni, trovato senza vita lunedì sera, nella sua casa in via Irno. Come atto dovuto, in relazione allo svolgimento dell'autopsia, sono indagati i componenti dell'ambulanza del 118 che era giunta in loco per soccorrere il giovane.

La storia

Pur con l'intervento, il ragazzo era deceduto. Forse una patologia, forse cause naturali. L'autorità giudiziaria, in questo caso, potrà nominare un consulente per chiarire quanto accaduto. L'ambulanza pare fosse intervenuta per una segnalazione che riferiva di un uomo in forte stato d'agitazione. Insieme al 32enne c'erano, con lui, anche altre persone in casa. Sul posto era giunta anche un'auto della polizia. Accertamenti e verifiche erano state effettuate, poi, con la decisione in mano alla Procura, ora, per eventuali valutazioni di natura investigativa