Rapina al distributore di carburante di via Amato: è caccia al malvivente in moto

Sul posto le volanti della Polizia di Stato e il personale dell'Ivri, che hanno raccolto le immagini di videosorveglianza per provare a risalire alla targa della moto

È di dieci minuti fa una rapina al distributore di carburante Petroli Spa di via Amato a Salerno. In tutta solitudine un uomo su di uno scooter ha rapinato due addetti al servizio puntando al loro viso una pistola. Poi si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Il bottino è in corso di quantificazione.

Le indagini

Sul posto le volanti della Polizia di Stato e il personale dell'Ivri, che hanno raccolto le immagini di videosorveglianza per provare a risalire alla targa della moto. Ore contate per il rapinatore.