Furti e rapine nel centro storico di Salerno: 45enne finisce in carcere

Un pregiudicato di 45 anni è stato rinchiuso in carcere, su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, perché accusato di aver messo a segno rapine e furti in diversi esercizi commerciali presenti nel centro storico del capoluogo.

Le indagini

I carabinieri, nel corso delle indagini durante da novembre 2021 a maggio 2022, grazie a denunce, testimonianze, immagini di telecamere pubbliche e private, tabulati telefonici e accertamenti bancari, hanno individuato il presunto autore di circa 40 rapine e furti, compiute sia di giorno che di notte, sempre con lo stesso modus operandi. In particolare, il 45enne, facendo leva sull’effetto sorpresa ma anche sulla sua velocità e sulle sue azioni violente, aveva come principale obiettivo dipendenti e proprietari di attività commerciali dalle quali rubava costosi generi alimentari ed articoli di pelletteria, personal computer e accessori di elettronica, telefonini, borse e portafogli. Il ladro era solito rubare denaro contante presente nelle casse dei negozi, per poi darsi alla fuga.