Rete fognaria, lavori urgenti a Salerno: via Nizza interdetta ai mezzi pesanti

Lavori urgenti per la riparazione della rete fognaria: dal pomeriggio a Salerno chiuso il traffico in via Nizza per i mezzi pesanti. Sono queste le disposizioni del Comune.

I dettagli

Per consentire la realizzazione di urgenti interventi di riparazione della rete fognaria di Salerno Sistemi, da questo pomeriggio è stato interdetto il transito veicolare su via Nizza per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate. Nella giornata di domani seguiranno ulteriori aggiornamenti e il dispositivo di traffico che sarà adottato per ridurre al massimo i disagi alla circolazione.