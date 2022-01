Salerno, riaprono per otto ore i parchi dell'Arbostella e di via Galloppo

Una buona notizia per numerose famiglie di Salerno. A partire dalla giornata di domani (venerdì 21 gennaio) riapriranno i parchi di via Galloppo e via Arbostella dalle 8 alle 16. Lo annuncia l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, che confema, inoltre, che dalla prossima settimana saranno accessibili anche tutti gli altri parchi comunali cittadini.

Per quanto riguarda il Parco dell'Arbostella, a sollecitare l'interessamento di un consigliere comunale, era stato l'avvocato Manuel Gatto.