Salerno: Piazza Alario riaperta al pubblico, ma una parte resta chiusa

E’ stata riaperta al pubblico la storica Piazza Alario, in pieno centro a Salerno, con una nuova pavimentazione in pietra lavica, moderne giostrine per bambini e comode panchine. Una riapertura che era attesa da tempo, nonostante le numerose critiche al progetto complessivo dell'amministrazione comunale espresse, nel corso degli anni, dal comitato dei residenti.

Resta chiusa - come mostrano le foto di Antonio Capuano - l'altra parte della piazza non interessata dai lavori: quelli originari prevedevano solo il parco giochi con 21 giostrine, poi la Soprintendenza ha fatto cambiare il progetto con alcune prescrizioni. Ora, per la parte restante, potrebbe arrivare il via libera per il restyling.