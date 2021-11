Alta Velocità, riapre la "Sala Freccia" alla stazione di Salerno

Dopo più di venti mesi di chiusura ed inattività verrà nuovamente riaperta, nelle prossime settimane, la Sala Freccia Alta Velocità presso la stazione ferroviaria di Salerno.

L'annuncio

A comunicarlo è il sindacalista Morra della Filt-Cgil Salerno: “Questa riapertura, apporterà nuove ed importanti conseguenze positive al nostro scenario provinciale con grandi vantaggi alle centinaia di utenti che usufruiscono tutti i giorni di tale sevizio, soprattutto in un momento così delicato che il paese sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19. Come organizzazione sindacale, da sempre vicina ai lavoratori, ai cittadini ed ai pendolari, anche questa volta siamo scesi in campo in loro tutela per la riapertura della Sala Freccia”.