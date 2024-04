Salerno, riciclaggio e truffa: 24 rinvii a giudizio

Sono 24 le persone imputate accusate di essere i capi e promotori di un'associazione per delinquere legata alla movida e al riciclaggio di denaro. L'udienza preliminare, durata due giorni, ha visto tutti gli imputati rinviati a giudizio, come richiesto dal pubblico ministero. Inoltre, sono stati confermati tre patteggiamenti per altri quattro imputati.

L'inchiesta

Le figure centrali dell'accusa sono Domenico Zeno, 71 anni, imprenditore di San Cipriano Picentino, e Vincenzo Bove, 56 anni, noto gestore di locali a Salerno e Roma, con un passato in politica come consigliere comunale. Il giudice dell'udienza preliminare ha confermato l'accusa anche per altri imprenditori, tra cui Massimo Sileo, 58 anni, attivo nel settore del caffè, Carmine Del Regno, commerciante di carni, e Vincenzo Casciello, giornalista 73enne. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 10 giugno, davanti alla Prima sezione penale del tribunale. L'inchiesta, avviata a febbraio, ha portato all'esecuzione di dieci misure cautelari, inclusi sei arresti domiciliari.