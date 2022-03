Questa mattina appuntamento all’Istituto comprensivo “Gennaro Barra” di Salerno in Lungomare Trieste con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e gli esperti del progetto che, attraverso anche la pratica di giochi e di attività sportive, vuole trasferire ai bambini informazioni utili per promuovere le buone pratiche di tutela ambientale.

Sono iniziati gli incontri con i piccoli studenti delle scuole elementari per “Together: day after day - Rifiuthlon”, il progetto organizzato dall’AICS Salerno.

Together: day after day, via al primo incontro con gli studenti delle scuole elementari