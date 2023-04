Abbandona rifiuti in strada di sabato sera: nei guai commerciante di Salerno

C’è ancora chi si ostina a non rispettare il calendario della raccolta differenziata. Gli operatori di Salerno Pulita, infatti, hanno rinvenuto sabato sera cumuli di rifiuti abbandonati in strada dal titolare di un noto marchio di prodotti molto diffusi.

Il caso

Com'è noto, il sabato sera, non è previsto, neppure per le attività commerciali, alcun tipo di conferimento di rifiuti, fatta eccezione per la raccolta del vetro, con relativa richiesta da parte dei commercianti. Dalle foto pubblicate da Salerno Pulita, però, è evidente che il titolare del negozio in questione ha conferito in strada un po' di tutto.