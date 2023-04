Rifiuti abbandonati: multati gli operatori della kermesse "Street Food" a Salerno

Nuove multe per chi non rispetta la raccolta differenziata a Salerno. Questa mattina gli uomini di Salerno Pulita, insieme ai vigili urbani, hanno individuato e sanzionato gli operatori della manifestazione “Street Food” , in corso di svolgimento nei pressi del parcheggio del Grand Hotel, poichè accusati di aver abbandonato numerosi sacchi di rifiuti nell'area della kermesse. "Le regole per la raccolta differenziata valgono tanto per i residenti quanto per chi, per diverse ragioni, è gradito ospite della nostra città" scrive, sui social, la società Salerno Pulita.