Carenza di parcheggi a Canalone, Conservatorio Martucci lancia un appello

In una nota inviata al Prefetto di Salerno e al Sindaco, Questore e all'Assessorato alla Mobilità del Comune, il Conservatorio Martucci segnala diversi disagi derivanti dalla mancanza di parcheggi nel Rione Canalone.

La lettera

I sottoscritti avvocato Luciano Provenza e il professore Fulvio Artiano, rispettivamente Presidente e Direttore del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, segnalano alle SS.LL. la grave situazione di disagio nel Rione Canalone di Salerno, ove è ubicato il Conservatorio. La mancanza di parcheggi per autoveicoli nel Rione Canalone determina quotidianamente, come già segnalato in passato al Sig. Sindaco ed al Sig. Prefetto, una grave e rilevante conflittualità sociale che sempre più frequentemente sfocia in condotte illecite. I docenti e gli studenti del Conservatorio sono costretti a subire spesso atti vandalici ai danni delle proprie autovetture. La situazione è molto preoccupante, atteso che in più di un’occasione si sono riscontrate vere e proprie aggressioni, fortunatamente finora solo verbali. Atteso il fondato timore di una escalation di tali condotte riprovevoli, tale da mettere in pericolo l’incolumità pubblica, risulta necessaria la presenza di una pattuglia delle forze di polizia, al fine di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, considerato anche che, ad una distanza di soli 800 metri dal Conservatorio, è ubicata la Caserma “Pisacane” della Polizia di Stato.

Le proposte

Al fine di contrastare e prevenire i suddetti censurabili comportamenti, gli scriventi propongono:

– l’aumento delle navette di Busitalia dirette al Conservatorio, considerata l’attuale insufficienza di “corse” che conducono al Conservatorio, con la possibilità per docenti e studenti di allocare l’auto in aree di parcheggio dedicate con ticket giornalieri o abbonamenti di lunga durata a prezzi agevolati.

– La trasformazione in parcheggio del campetto di calcio di Canalone, abbandonato e in disuso da diversi anni in parcheggio. Considerato che la zona circostante è a rischio idrogeologico, il parcheggio potrebbe restare chiuso nel caso di avverse previsioni meteorologiche, così come avviene in tali casi con la chiusura di parchi pubblici e scuole. A tal fine, sarebbe sufficiente l’installazione di un semaforo che indica la eventuale temporanea inutilizzabilità con la luce rossa.