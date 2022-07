Rissa tra gruppi di detenuti a Fuorni, condanne e leggeri sconti in Appello

Guerriglia all’interno del carcere di Fuorni per punire l’affronto subito da un detenuto napoletano, pestato da un gruppo di salernitani. Parziale riforma della sentenza di condanna per sei imputati, (assolto M.S. e sconto di un anno per S.P.) e il resto delle pene confermate dai giudici d'appello di Salerno.

La storia

Gli imputati, in maggioranza di Pagani, furono individuati dagli inquirenti al termine di una complessa attività investigativa che condusse all’identificazione di tutti i componenti della rissa. «I vari assalti e le violenze perpetrate - spiegarono i giudici di primo grado - hanno creato un tumulto incontrollato e come tale ancora più pericoloso, coinvolgendo numerosi detenuti e facendo seriamente temere per la propria incolumità gli stessi agenti della Polizia penitenziaria». Uno scontro mirato, secondo i giudici, che spiegano che «Senza voler sminuire la gravità degli eventi, va considerato che i detenuti non hanno mai intenzionalmente usato brutale violenza contro le guardie penitenziarie, che in alcuni casi hanno cercato addirittura di salvaguardare, pur essendo determinati nel perseguire l’obiettivo di vendetta». Da un primo pestaggio di napoletani contro un detenuto salernitano, ne era poi avvenuto un altro come risposta, quindi un terzo, nel quale alcuni detenuti ferirono gravemente al volto un altro con oggetti contundenti, come mazze ricavate dagli arredi. Sullo sfondo c'era la "devastazione" dei locali comuni al secondo piano del carcere di Fuorni. Durante quelle fasi concitate, ad alcuni agenti furono strappate delle chiavi per aprire le porte che separavano il gruppo di detenuti da altri. Decisive, a riguardo, per i giudici, oltre alle testimonianze anche le immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza.