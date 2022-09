Rissa tra giovani a Salerno, sconto in appello per uno dei coinvolti

Era stato condannato in abbreviato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per concorso in tentato omicidio e porto abusivo d'arma per una rissa nel 2021, scoppiata a Santa Teresa, sulla spiaggia e proseguita fino a via Roma. In Appello ha ottenuto la derubricazione del reato e la condanna a soli dieci mesi

La storia

Secondo la difesa, chi restò ferito non fu mai in pericolo di vita. L'imputato fu l'unico a non essere stato sottoposto alla messa alla prova, perchè tentò la fuga dalla comunità dove era stato recluso in un primo momento. Secondo le accuse i ragazzi, appartenenti a due distinti gruppi, consumarono la rissa per futili motivi, legati a gestione del territorio, dandosi appuntamento in varie zone della città. Il 15 maggio 2021 ci fu la rissa sul lungomare Trieste con l'accoltellamento di due minorenni. Stando alle indagini, i ragazzi del "centro storico" avrebbero voluto imporre la propria presenza sul lungomare. Di contro c'erano quelli della "zona orientale". Dai video e dai telefonini si riuscì a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.