La rissa dei figli "della Salerno bene", in molti pentiti davanti al gip

Si sono detti pentiti, rendendosi conto di aver sbagliato. Sono i primi sei (dei sedici) minori, raggiunti da misure cautelari per la rissa del luglio scorso a Torrione. Giorni fa, sono stati interrogati dal gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Hanno risposto alle domande e chiarito la propria posizione, riferendo di un "fatto occasionale" e non premeditato.

Gli interrogatori

Nei prossimi giorni saranno sentiti anche gli altri minori coinvolti. Al termine, i difensori decideranno se fare istanza di riesame, mentre c’è chi ha chiesto al gip l’autorizzazione per una serie di attività pomeridiane che i ragazzi già svolgevano come lo sport o la frequentazione di corsi in altre discipline. A scatenare la rissa fu la frase «spostati da quel motorino», pronunciata da chi si era seduto su quello scooter e che rispose in malo modo, tanto da essere apostrofato «muccus...non ti picchio perché sei un bambino». Da qui sarebbe partito un giro di messaggi, fino allo scontro fisico che vide contrapposti due gruppi: tutti tra i 16 e i 17 anni e composti sia dagli amici del fratello di colui al quale era stato detto di scendere dal motorino, che dagli amici del proprietario dello scooter. Secondo il giudice, il fatto era da scrivere "ad un gratuito sfogo di energie giovanili non altrimenti orientate, nell’infantile convinzione di diventare «visibili» e «di piacere» con la metodologia di Gomorra, «piuttosto che con gli strumenti messi a loro disposizione dalle famiglie di provenienza di tutti loro». Il giudice aveva infine tracciato una linea di demarcazione tra i comportamenti dei partecipanti alla rissa: i quattro ragazzi del gruppo B, più due del gruppo A avrebbero dimostrato una «valenza delinquenziale più contenuta» rispetto a dieci dei ragazzi del gruppo A.