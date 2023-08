Ritrovati i genitori del piccolo Mohamed, Maraio: "Riaffidiamolo a loro in attesa del Dna"

Sta per giungere ad un lieto fine la storia del piccolo Mohamed, il bambino di 2 anni di origini ivoriane sbarcato nelle settimane scorse a Salerno che attende di poter riabbracciare i suoi genitori. Il 6 agosto scorso il segretario nazionale del Pd Enzo Maraio ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di fare il possibile affinchè il piccolo potesse ricongiungersi con la mamma e il papà, sbarcati in Italia dalla Tunisia e divisi in tre diversi centri di accoglienza.

L’annuncio

Maraio oggi rivela: “In queste ore si sono ritrovati i genitori (a Perugia) e, grazie alla sinergia delle prefetture di Salerno, Brescia e Perugia, si sta ricostruendo una famiglia e si procederà al test del dna. Sono felice per il piccolo, servirebbe ora un ultimo sforzo. Si rimetta, in attesa dei test del dna, il piccolo fra le braccia dei genitori. L'amore di mamma e papà arrivano prima dei risultati e sono più forti di ogni test. Si può fare" conclude Maraio.