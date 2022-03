Degrado degli Archi medievali, l'interrogazione di Roberto Celano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Interrogazione presentata dal consigliere d'opposizione e capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. L'argomento riguarda il degrado degli archi medievali. Di seguito il testo

Gli Archi Medioevali di via Arce sono da lungo tempo in stato di abbandono e presentano gravi problemi di stabilità, anche per l’aggressione di vegetazione infestante che compromette la tenuta dei suoi componenti;

- il Comune di Salerno ha sottoscritto con la Soprintendenza e l’Università degli Studi un protocollo di intesa per un progetto di valorizzazione e recupero presuntivamente quantificato in complessivi € 630.000,00;

- nelle more della definizione delle opere da eseguire, una consistente porzione degli Archi è stata ingabbiata con tubolari metallici di protezione, anche idonei a favorire un esame approfondito della struttura;

- l’intervento è stato inserito tra le opere ammesse alle agevolazioni del portale Art Bonus che assegna ai soggetti eroganti un credito di imposta sulle somme versate;

- che alla data di aggiornamento del 01/03/2022, ultima disponibile sul portale, risulta raccolta una somma assolutamente insufficiente, pari a € 5.235,00,

- che le condizioni degli Archi rendono urgente l’avvio dei lavori;

Premesso ancora che

- sul portale Art Bonus, nel dettaglio delle opere e delle coperture, è riportata la seguente informazione:

“L'intervento è a totale carico di una Fondazione bancaria ai sensi della Risoluzione n. 87/E del 15/10/2015 dell'Agenzia dell'Entrate”;

- con la citata Risoluzione, in risposta a precisa richiesta, l’Agenzia riconobbe il credito di imposta anche a fronte di somme impiegate dal proponente a copertura delle spese sostenute direttamente per la realizzazione della progettazione e l’esecuzione dei lavori;

- che sembra possibile supporre la presentazione di una proposta di integrale copertura dei lavori da parte di una Fondazione bancaria di cui non è nota la denominazione;

Tanto premesso chiede per sapere:

- se il Comune di Salerno sia a conoscenza di una eventuale disponibilità espressa da una Fondazione bancaria, anche locale, per la copertura delle spese integrali di restauro degli Archi;

- se il Comune non ritenga necessario svolgere tutti gli accertamenti presso il Ministero della Cultura per conoscere l’identità della Fondazione bancaria proponente e, ad esito eventualmente positivo, invitare la stessa a chiarire le motivazioni della mancata attuazione ad oggi del progetto in questione;

- se il Comune, nel caso dalle suddette analisi emergesse la rinuncia da parte della Fondazione bancaria, non ritenga opportuno intervenire in altro modo per salvaguardare un manufatto di interesse storico e culturale, anche, eventualmente, verificando la possibilità di acquisire fondi previsti dalle missioni del PNRR.