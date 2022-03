Rosario in piazza Sant'Agostino con Monsignor Andrea Bellandi: l'appuntamento di venerdì

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al termine dell’Angelus di domenica scorsa Papa Francesco si è così espresso: « Invito ogni comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, nel compiere un solenne Atto di consacrazione dell’umanità, specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina della pace, ottenga al mondo la pace». In questi giorni drammatici, in cui “una crudeltà, disumana e sacrilega” sta portando morte e distruzione tra il popolo ucraino, facciamo nostro l’invito del Santo Padre alla preghiera, chiedendo ad ogni Parrocchia, comunità religiosa, associazione ecclesiale – così come ad ogni singolo credente – di unirsi a questa rete mondiale di preghiera a Maria, perché converta il cuore dei responsabili diretti di questa “guerra ripugnante” e illumini anche i governanti delle altre nazioni, affinché si imbocchi decisamente la via della cessazione del conflitto e l’apertura di un dialogo rispettoso dei diritti di ogni persona alla vita e alla libertà. «La pace – ha detto il Presidente della CEI, card. Bassetti – è un valore che non si può barattare con nulla. Perché la vita umana non si compra e non si uccide! Sogniamo e vogliamo la pace tra tutti i popoli».