Sicurezza a Salerno, squarciate le ruote alla moto dell'assessore Guerra

La Digos di Salerno sta indagando su quanto accaduto, circa quindici giorni fa, all’assessore comunale alla cultura Ermanno Guerra. Qualcuno, infatti, ha squarciato le ruote della sua moto dopo che aveva segnalato la musica troppo alta in un locale situato a poca distanza dalla sua abitazione, nel centro storico del capoluogo. Si sta verificando se c’è un legame tra i due episodi e se, soprattutto, l’autore o gli autori del gesto siano stati intercettati dalle telecamere presenti nella zona.

Parla Tringali

A raccontare la vicenda, a margine del consiglio comunale odierno, non è stato il diretto interessato che preferisce non commentare l’accaduto, ma il suo collega assessore alla sicurezza Claudio Tringali, il quale, sollecitato dai giornalisti, ha confermato il pugno di ferro contro gli episodi di anche di microcriminalità che si stanno verificando, ormai da tempi, in vari quartieri del capoluogo.