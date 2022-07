Turiste si perdono vicino al Castello Arechi: ritrovate in un dirupo dalla Polizia

Ore di apprensione, mercoledì pomeriggio, a Salerno, quando è giunta una richiesta di aiuto alla sala operativa della Polizia di Stato di Salerno da parte di due ragazze - una inglese ed una spagnola – che, in visita nella zona del Castello Arechi – si erano spinte fuori dai sentieri battuti, perdendosi nella località Croce. Le giovani erano molto spaventate, soprattutto perché una di loro – affetta da asma bronchiale – non aveva con sé il broncodilatatore.

Le ricerche e il salvataggio

La sala operativa, quindi, ha allertato immediatamente le volanti che si sono recate sul posto. Dopo vari giri intorno al Castello, i poliziotti non sono riusciti a rintracciare le due ragazze; di conseguenza gli agenti hanno capito che si erano allontanate salendo verso la montagna. E così decidono di dividersi: due agenti sono rimasti nella zona del castello, mentre altri tre si sono diretti verso la montagna attraverso un sentiero che partiva da via Fra’ Generoso ma, dopo 20 minuti di ricerche attraverso i sentieri battuti, non riuscivano comunque a sentire le ragazze.A questo punto si sono addentrati nella fitta boscaglia, superando le mura di cinta del belvedere, da dove parte una zona priva di sentieri e piena di arbusti ed è proprio da qui che hanno iniziato a sentire le voci delle due disperse, che sono state poi ritrovate in un dirupo a circa 60 metri di dislivello dalla loro posizione. Il dirupo era senza uscita, per cui gli agenti - creando un cordone umano e reggendosi ai rami degli alberi - sono riusciti a raggiungere le due ragazze spaventatissime e a riportarle in salvo. Nonostante qualche escoriazione, entrambe, così come gli agenti, non hanno riportato ferite.

L'avviso