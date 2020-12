Esce di casa con l'auto e scompare: si cerca una donna di Salerno

Ore di apprensione per le sorti della signora Antonietta Ragosta, di 66 anni, residente in via Allende. Partecipano alle operazioni di ricerca la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco