Due bimbe scompaiono a Salerno, scattano le ricerche: ritrovate a Mercato San Severino

Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, a Salerno, dove due bambine di 4 e 7 anni sono improvvisamente scomparse. A raccontare su Facebook l’accaduto una commerciante di Piazza San Francesco: “Si sono fermate da me a chiedere per dei cuccioli. Probabile che siano andate anche in altri negozi per animali”.

Le ricerche

La notizia ha iniziato a fare subito il giro dei social grazie anche ad una foto ottenuta dai filmati delle telecamere interne del negozio di animali dove le due si sono recate. In azione, su segnalazione dei familiari, i carabinieri che, dopo una rapida e intensa attività investigativa, sono riusciti a ritrovarle a Mercato San Severino. Stanno bene e sono state riaffidate ai familiari. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto.