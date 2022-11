Cambiano insegnanti in una scuola a Salerno, genitori scrivono al Ministero

Cambio insegnanti in una scuola di Salerno, famiglia degli studenti scrive al Ministero. Un disagio - quello del cambio e rinuncia degli insegnanti - che continua in provincia di Salerno dall'inizio dell'anno scolasico.

La storia

Sono i genitori degli alunni - come racconta Cronache della Campania - di alcune classi dell’Istituto Comprensivo ‘Calcedonia’ di Salerno che hanno inviato una comunicazione ufficiale all’ufficio scolastico regionale della Campania, dopo il cambio degli insegnanti, con oggetto “Situazione pedagogica, didattica ed emotiva degli alunni della classe II D ‘IC Calcedonia’”. Nel documento viene segnalato "l'indice di discontinuità per numero di discipline che è pari al 73% e quello di discontinuità per numero di ore settimanali è pari all’83%. Per le altre discipline l’indice di discontinuità per numero di discipline pari all’80%, indice di discontinuità per numero di ore settimanali pari all’86%". Le famiglie sottolineano la "confusione e incertezza fra gli allievi" per il cambio continuo delle cattedre. Nella segnalazione i genitori richiamano lo stralcio dell’articolo 55 del Regolamento di Istituto in vigore dall’anno 2021/22: “L’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e/o sezioni di scuola dell’Infanzia nonché l’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti stessi sono disposte tenendo presenti precisi criteri generali orientativi”.