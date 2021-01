Azione studentesca: sigilli simbolici ai cancelli delle scuole di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Azione Studentesca Salerno si pone contro l’ultima forzatura politica del rientro nelle scuole a Gennaio. "Abbiamo sigillato simbolicamente i cancelli delle scuole in 30 città d’Italia- si legge nella nota del gruppo studentesco - l’irresponsabilità del Ministro Azzolina porta ancora una volta il caos sulla questione scolastica: dividendo le regioni sulle date, lasciando gli studenti nella totale incertezza, quest’ultimi rientreranno nelle aule nonostante le condizioni continuino ad essere tutt’altro che sufficienti. Dall’organizzazione dei trasporti fino ai controlli alle entrate, vogliamo istituti forniti degli strumenti idonei (termoscanner e tamponi rapidi in primis) per garantire una presenza certa e duratura per gli studenti".



