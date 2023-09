Salerno: quasi ultimati gli attraversamenti pedonali vicino alle scuole

Sono in via di ultimazione i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli attraversamenti pedonali di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado della città. Lo annuncia, pubblicando alcune foto su Facebook, il sindaco Enzo Napoli che commenta: “Grazie all'impegno profuso dagli uffici del Settore Mobilità e dall’assessore Rocco Galdi, i lavori hanno rispettato tutti i tempi di consegna, in linea con l'inizio del nuovo anno scolastico”.