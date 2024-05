"Gli amici di Jarek", a Salerno misure a tutela dei senza fissa dimora

Sono stati approvati oggi, in giunta, a Salerno, su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Paola De Roberto, due provvedimenti che riguardano le estreme povertà. Grazie alla collaborazione tra il Settore Servizi Demografici e il Settore Politiche Sociali, con il contributo della Commissione Toponomastica e del Settore Polizia Municipale, e grazie al costante ascolto con le associazioni di volontariato e le realtà di terzo settore che si occupano dei senza fissa dimora, Salerno avrà una via fittizia intitolata a “Gli amici di Jarek”.

L'iniziativa

Le persone senza fissa dimora che si trovano sul territorio salernitano, dunque, da oggi in poi, potranno dichiarare, per l’iscrizione in anagrafe, proprio questa strada che ricorda Jarek, un polacco senza fissa dimora, dai modi gentile accolto dalla comunità, molto conosciuto e benvoluto dai volontari. Nonostante una vita sofferta e difficile, sognava un futuro migliore, svolgendo anche lavoretti saltuari. Purtroppo, la mattina dell’11 marzo 2013, all’uscita dal Centro per l’accoglienza notturna che lo ospitava, venne stroncato da un infarto fulminate che non gli lasciò scampo.

L'iscrizione all'anagrafe

Accanto a questa proposta è stato approvato anche il procedimento di iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora. Il Comune di Salerno è da tempo impegnato ad individuare politiche e soluzioni concrete da mettere in campo per promuovere la fuoriuscita dei singoli dall’emarginazione. Già nel 2023, presso la sede della Direzione Politiche Sociali, è stato istituito il Servizio di Fermo Posta per favorire l’iscrizione anagrafica dei SFD. Questa nuova delibera costituisce presupposto necessario per accedere in maniera più semplice ad una serie di garanzie fondamentali quali l’assistenza sanitaria, l’ottenimento di un documento di identità, l’esercizio del diritto di voto o la fruizione dei servizi sociali, nell’ottica di rendere effettivi e uguali per tutti i diritti sanciti dalla nostra Costituzione.