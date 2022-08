Precipita dal tetto di un capannone a Salerno: scatta il sequestro, imprenditore grave al Ruggi

E’ stato sequestrato il capannone dove, all’alba di giovedì, un imprenditore di Pagani è improvvisamente caduto dal tetto facendo un volo di circa cinque metri. L’incidente si è verificato nella zona industriale di Salerno.

Il dramma

L’uomo, di 61 anni ed ex titolare di un’impresa che si occupa di decontaminazione dell’amianto, è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in questi giorni, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Al momento, la Procura non avrebbe iscritto nessuno nel registro degli indagati.