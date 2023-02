Gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di autodemolizioni a Salerno, denunciato il titolare

Un impianto di autodemolizioni è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Salerno e San Cipriano Picentino nel territorio comunale del capoluogo. Il titolare è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali ed inosservanza delle prescrizioni contenute in autorizzazione; contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7.500 euro.