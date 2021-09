Slot machine illegali in un bar a Salerno: scatta il sequestro

Gli apparecchi, di tipo slot machine con rulli virtuali, collegati alla sola rete elettrica e funzionanti, non risultavano connessi alla rete telematica di controllo e non consentivano la lettura dei dati relativi alle somme giocate

Nel corso di un’operazione contro il gioco illegale, svolta nella città di Salerno, i Funzionari ADM della Direzione Territoriale IX – Campania – Antifrode e Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto e sequestrato, in un bar, 4 apparecchi privi di validi codici identificativi, ma anche, di validi nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione.



Gli apparecchi, di tipo slot machine con rulli virtuali, collegati alla sola rete elettrica e funzionanti, non risultavano connessi alla rete telematica di controllo e non consentivano la lettura dei dati relativi alle somme giocate.