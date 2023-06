Nuovo sgombero lungo le sponde del fiume Irno: vigili in azione

Nuovo blitz contro i bivacchi e gli accampamenti abusivi a Salerno. Dopo l'intervento di ieri nei pressi della foce, la Polizia Municipale è intervenuta anche oggi lungo le sponde del fiume Irno all'altezza di via Eugenio Caterina. Anche in questo caso le donne e gli uomini dei caschi bianchi guidati dal capitano Mario Elia, con il supporto di Salerno Pulita, hanno provveduto a liberare l'area da suppellettili, masserie, derrate alimentari, rifiuti. Nessuno, però, è stato trovato all'interno dell'accampamento abusivo.

Le indagini

Sono in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili di una situazione molto preoccupante di degrado urbano, ambientale e sicurezza. Ha seguito l'operazione il Capo Staff Vincenzo Luciano. “Proseguiremo l'intervento con la completa bonifica ambientale della zona. Ed interverremo in altri punti della città per criticità analoghe” conferma il sindaco Enzo Napoli sui social.