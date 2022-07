Trenta chili di sigarette di contrabbando, doppio blitz della Finanza

Trenta chili di sigarette di contrabbando, arrestate due persone in flagranza di reato. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno la scorsa settimana

L'operazione

Le manette sono scattate per due persone, già gravati da precedenti penali, che trasportavano il carico a bordo di una Opel Astra, al cui interno c'erano 150 stecche di sigarette di contrabbando di diversi marchi stranieri, quali Marlboro, Winston, Chesterfield ed altri. Il Gip ha convalidato l'arresto e posto entrambi ai domiciliari. Nello stesso giorno, presso il mercato rionale di via Piave a Salerno, sono stati sequestrati altri 2 chili di sgarette nella disponibilità di una donna che, nell'ultimo mese, era stata già sorpresa in più occasioni a venderle a clienti occasionali