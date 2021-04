Salerno Sistemi: approvazione del bilancio e rinnovo delle cariche sociali

Giovedì 29 aprile 2021 l’Assemblea dei Soci di Salerno Sistemi S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e sono state rinnovate per un ulteriore triennio le cariche sociali, confermando l’intero Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale. La qualità del lavoro svolto ed i risultati raggiunti hanno consentito il completamento della filiera del ciclo idrico integrato sul territorio del Comune di Salerno. Salerno Sistemi S.p.A. chiude anche l’esercizio 2020 con un risultato estremamente positivo, confermando il consolidamento e la crescita avviata negli scorsi anni.

“Ringrazio a nome di tutto l’Organo Amministrativo, avv. Felice Egidio Egidio ed ing. Giacomo Concilio, e del Collegio Sindacale, dr. Matteo Cuomo, dr.ssa Annamaria Benincasa e dr. Giuseppe Fortunato, per la rinnovata fiducia da parte dell’Ente proprietario, Comune di Salerno, e della capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A.. Per le attività svolte, la professionalità dei dipendenti tutti e del Direttore Generale di Salerno Energia Holding e Procuratore Speciale, dr. Matteo Picardi, e per i risultati ottenuti, Salerno Sistemi S.p.A. è oggi un esempio virtuoso di azienda idrica a livello regionale ed è diventata un punto di forza del Gruppo Salerno Energia”.