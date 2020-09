La Fiadel entra in Salerno Sistemi, Rispoli: "Presto un incontro con i vertici della società"

La Fiadel, settore Cisal Energia, fa il suo ingresso anche nella società Salerno Sistemi. Il sindacato festeggia la nascita della nuova “cellula”, ufficializzata stamani in un incontro partecipato alla presenza del segretario provinciale, Angelo Rispoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’annuncio

Il coordinatore dell’organizzazione all’interno dell’azienda sarà Fabio Di Palma. Un nuovo ed importante tassello che conferma la voglia di sindacalismo autonomo nelle partecipate di Enti Pubblici. “Un caldo augurio di buon lavoro al coordinatore Di Palma – è il commento del segretario Rispoli – Il nostro sindacato ha come interesse quello di stabilire il primato del lavoro al di fuori delle logiche politiche, avendo anche a cuore le esigenze dell’utenza. Se un’organizzazione sindacale non funziona, lo stesso vale per azienda e servizi, se invece vi è serenità nel modo del lavoro con accordi chiari, rispettosi della dignità, delle professionalità e con percorsi di carriera trasparenti allora vi sarà serenità lavorativa ed anche efficienza ed efficacia nei servizi. Il prossimo passo sarà una richiesta di incontro con i vertici di Salerno Sistemi”.