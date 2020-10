Salerno Sistemi, prima assemblea di Cisal Energia: "Priorità occupazione e sicurezza"

La segreteria provinciale della Cisal Energia ha ufficialmente iniziato la sua attività all'interno della Salerno Sistemi. Ieri mattina, infatti, si è tenuta l'assemblea all'interno dei locali della società partecipata del Comune alla presenza del segretario generale Angelo Rispoli. Nel rispetto delle norme Covid, la riunione ha visto la presenza di molti addetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

I lavoratori hanno salutato positivamente l'ingresso del nuovo sindacato esprimendo preoccupazioni sul futuro dell'azienda. "Le maestranze chiedono certezze sui livelli occupazionali e le attività di intervento - ha spiegato Rispoli - Da tempo non si discute di aumenti e qualifiche da dare a chi ha dedicato anni all'azienda. Come sindacato avremo l'obiettivo di dare risposte ai dipendenti. La sicurezza sui luoghi di lavoro e la dignità dei dipendenti deve essere prioritario per il management di questa azienda. Noi, come sindacato, lo ribadiremo in ogni sede".