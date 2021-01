Lavori a Salerno: programmate due sospensioni idriche, la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, il 14 gennaio, a Salerno: due le sospensioni idriche programmate. La prima, dalle 13.30 alle 16.30 per un intervento di riparazione in via Michele Pironti.

La mappa dei disagi

- Via Michele Pironti

-Via Andrea Guglielmini

-Via Silvio Baratta civico 149

-Via Alfredo Capone

-Via Arcangelo Rotunno

- Via Pietro Capasso

-Via Matteo Greco

-Traversa Giuseppe Zito

La seconda sospensione è prevista dalle ore 14 alle ore 20 per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Luigi Angrisani.

Le strade interessate:

-Via Angrisani L.

-Via Tusciano

-Via Tanagro

-Via Mozambano

- Via Asiago

- Via M.L. King

- Via Bazecca

-Via Russo

- Via G. Pepe

- Via Premuda

- Via Podgora

- Via Delle Tofane

- Via Raffaele Mauri

- Via Carso

- Via Pasubio

- Via Villafranca

- Via Fiume

- Piazzetta Mamma Lucia

-Via Montebello

-Via Quarto

-Trav. Varese

-Trav. Como

- Trav. Magenta

-Trav. Milano

- Via Villafranca

- Via Torino

-Via Mincio

- Via Porta Pia

-Via Calatafimi

-Via Marsala

- Via delle Tofane

-Via Gen. La Marmora

- Via Podgora

- Via Picenza tratto compreso tra Via Parmenide e Via Tusciano

Salerno Sistemi si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. Si avverte l’utenza che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Si consiglia di lasciar scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.