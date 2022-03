Guasto improvviso alla condotta idrica: rubinetti a secco a Salerno e in altri comuni

Brutto risveglio, questa mattina, per migliaia di famiglie residenti nei comuni di Salerno, Angri, Fisciano, Nocera Superiore e Sant’Egidio del Monte Albino dove, in diverse strade, sta mancando o diminuendo l’acqua, a causa di un guasto improvviso alla condotta adduttrice “Integrativa”. A comunicarlo la società Ausino-Servizi Idrici Integrati.

Le zone a secco di Salerno

A partire dalle ore 7 circa di oggi fino alle 24 sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti zone:

Ogliara - Montecasino – Via Breccia –- Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella - Palazzine de Maio

Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca

Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano

Brignano (Superiore, Inferiore, località Piezzo)

Via Casa Manzo

Via Altimari - parte alta di via Sichelgaita

A partire dalle 13 circa, a seguito dell’esaurimento dei volumi accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo (a tal fine si raccomanda l’utenza di ridurre al minimo i consumi), sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone:

Nicola – Bottiglieri – Casa Gallo (parte bassa) – Piegolelle - S.Bartolomeo

Croce – Casa Di Giacomo – Casale –– Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Casa Vicinanza

Casa de Rosa - Incarto – Ponte Guazzariello – Altimari

Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi – Via Vecchia di Giovi

Inoltre potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno.

Gli altri comuni

Ad Angri mancherà l'acqua in: Via Alveo Sant'Alfonso, Via Benedetto Croce, Via Casa Lanario, Via Cimitero vecchio, Via Cupa Mastrogennaro,

Via Cuparella, Via Ponte Aiello, Viale degli Aranci. A Fisciano in: Contrada D'arco, Contrada Faia, Contrada Teggiano, Località Castagneto,

Via Faia, Via Mai, Via Meteria, Via Rocchi, Via Subia. A Nocera Superiore in: Località Casamilite e Via Casamilite. A Sant'Egidio del Monte Albino in: Piazza Ferraioli, Piazza Municipio, Via Barbarella, Via Castello Troiano, Via Catullo, Via Cimitero, Via Cuomo, Via Danio, Via Falcone, Via Ferraioli, Via Gaetano, Via Leopardi, Via Mandrino, Via Orazio, Via Petriera, Via Pulcinella, Via Sorvello, Viale Della Pace, Viale Kennedy.