Sospensione idrica per tre giorni a Salerno, l'appello: "Consumiamo tutti poca acqua"

In vista della sospensione idrica che coinvolgerà per tre giorni (23-24-25 maggio) alcune zone della città, Salerno Sistemi fa appello alla “sensibilità dei cittadini affinché siano contenuti i consumi dell’acqua”. L’obiettivo - fanno sapere dalla società - contribuire tutti (anche coloro che risiedono nelle zone non interessate dall’interruzione idrica) a limitare i disagi dovuti all’emergenza idrica”.

Le strade interessate alla sospensione idrica

Le scuole chiuse