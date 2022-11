Guasto improvviso, scatta la sospensione idrica a Fisciano e nelle due Nocera

Stop all’erogazione idrica in tre comune della zona nord della provincia di Salerno. Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso a Fisciano, precisamente in Contrada Mandani, Sp 254, Via della Panoramica, Via Fusani, Via Mai, Via Migliano, Via Padre Carmine Fiocchi, Via Rocchi.

Gli altri Comuni

Medesimi disagi a Nocera Superiore nelle seguenti strade: via Casa Milite, via Cimitero, via Collina Citola, via Cupa Mileto, via Cupa Pareti, via Giuseppe Garibaldi, via Lamia, via Materdomini, via Nazionale, via Papa Giovanni Giovanni XIII, via Risorgimento, viale Croce, viale Croce Malloni.

A Nocera Inferiore, invece, in via Monte Vescovado e via Vescovado. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20 di oggi.