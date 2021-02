Perdita d'acqua, disagi nella zona orientale di Salerno: l'avviso

Disagi nella zona orientale di Salerno: una ingente perdita stradale è stata registrata in Via Lungomare Salvador Allende (altezza svincolo tangenziale Arbostella).

L'avviso

Per eseguire un intervento riparativo e tutelare la pubblica e privata incolumità si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Lungomare Salvador Allende (tratto compreso tra incrocio con Viale De Marco e Via Leucosia). Il ripristino della regolare erogazione, salvo imprevisti, possa avvenire entro le ore 24 odierne.