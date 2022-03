Sospensione idrica a Salerno per due giorni, le date e le strade interessate

Due sospensione idriche a Salerno. A comunicarlo è Salerno Sistemi, in ragione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina che porterà ad una sospensione dell'erogazione idrica

I giorni e le strade

Mercoledì 23 marzo dalle ore 10.00 alle ore 15.00 in Via Porto altezza civico n° 23 e alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Porto

Via Ligea

Via Vecchio Molo

Traversa Marcina

Giovedì 24 marzo dalle ore 10.00 alle ore 15.00 in Via Marino Freccia altezza civico n° 74 e alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Marino Freccia

Via Alfonso Russo

Via Achille Talarico

Via Volontari della Libertà