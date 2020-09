Si rompe la tubatura dell'acqua: rubinetti a secco nel quartiere Pastena

Disagi in corso nella zona orientale di Salerno. A causa della rottura di tubazione distributrice del distretto di Pastena, per eseguire un intervento di riparazione urgente ed indifferibile, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in diverse strade e traverse limitrofe.

Le strade

Le strade coinvolte sono: via Sant’Eustachio, via Cupa Parisi, via Casa Stanzione da via Sant’Eustachio al civico n. 127, via San Pio da Pietrelcina dal civico n. 1 al civico n. 5 e dal civico n. 2 al civico n. 8, via Paradiso di Pastena, via San Nicola di Pastena,via Moscani, Quartiere Europa, Quartiere Italia. Si potrà inoltre verificare una riduzione della fornitura idrica (fino a totale assenza di acqua) nei piani alti del distretto di Pastena. Il regolare servizio idrico, salvo imprevisti, tornerà ad essere attivo nella tarda serata odierna.